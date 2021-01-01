وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

بغداد /سما/

حصلت قناة RT على وثيقة صادرة عن الاستخبارات العراقية تحذر من هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد.

وحسب الوثيقة فإن "عناصر خارجة عن القانون، تنوي شن هجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد، في ذات الوقت الذي اغتيل فيه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".

وتصادف في الثالث من الشهر المقبل الذكرى السنوية الثانية لاغتيال المهندس وسليماني من قبل الولايات المتحدة.





ففي ليلة الثالث من يناير 2020 اغتال الطيران الأمريكي المسيّر المهندس وسليماني في أعقاب خروجهما من مطار بغداد الدولي.