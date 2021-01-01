  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم العيسوية للمرة الثانية خلال اليوم ويزيل أعلام فلسطين ورايات "فتح"

الجمعة 31 ديسمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم العيسوية للمرة الثانية خلال اليوم ويزيل أعلام فلسطين ورايات "فتح"



القدس المحتلة / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التي نشرها الناشطون المقدسيون في شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

وكان شاب أصيب بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجـهات التي اندلعت لدى افتحام قوات الاحتلال البلدة أول مرة.

#بلدة العيسوية #القدس #مواجهات #اقتحام

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

صحيفة: حدث أمني وقع قبل ساعات من اجراء مناورات غزة و هذه أهم رسائل المقاومة..

صحيفة: أهداف اسرائيلية طموحة ما بعد "سيف القدس" وهذه هي رسالة المقاومة بظهور قياداتها بلا لثام

غانتس يوقع أمرًا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل لحماس في غزة

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

واشنطن خططت للانتقام من السعودية بسبب العراق؟

الأخبار الرئيسية

61cf56604c59b76ecf457409

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

معاريف تكشف عن التحدي الرئيسي امام الجيش: الهدوء في غزة مصلحة أمنية إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول تسلل شبكة إيرانية إلى نشطاء حزب نتنياهو لإثارة الخلاف

صحيفة عبرية:حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوية بسوريّة وجنوب لبنان لصدّ الهجمات الإسرائيليّة

غانتس

يديعوت: رغم انتقاد المعارضة.. ما مدى صوابية سياسة غانتس بلقائه محمود عباس؟

الاتصالات الفلسطينية