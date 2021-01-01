الاحتلال يقتحم العيسوية للمرة الثانية خلال اليوم ويزيل أعلام فلسطين ورايات "فتح"

القدس المحتلة / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التي نشرها الناشطون المقدسيون في شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

وكان شاب أصيب بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجـهات التي اندلعت لدى افتحام قوات الاحتلال البلدة أول مرة.