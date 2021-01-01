صحيفة القبس الكويتية تختار "الشعب الفلسطيني البطل" شخصية العام

الكويت /سما/

اختارت صحيفة "القبس" الكويتية، الشعب الفلسطيني شخصية للعام المنقضي 2021.

وقالت الصحيفة إنها اختارت "الشعب الفلسطيني البطل" شخصية للعام، بعدما "قدّم، كما عهدناه دوما، أروع الأمثلة في التثبت بأرضه، وحقّه التاريخي".

ولخصت الصحيفة بعناوين فرعية، العام 2021 بالنسبة للفلسطينيين، إذ أطلقت "توازن الرعب"، على رشقات صواريخ المقاومة فوق المناطق المحتلة خلال حرب غزة في أيار/ مايو الماضي.

وأطلقت توصيف "ضوء في آخر النفق"، على الأسرى الستة الذين نجحوا بكسر القيود، والهروب من سجن جلبوع لمدة مؤقتة، قبل إعادة اعتقالهم.

"صاحب الحق"، وصف أطلقته "القبس" على مصلّ فلسطيني في المسجد الأقصى يؤدي صلاته بخشوع، برغم عشرات الجنود المدججين بالأسلحة من حوله.

"أيقونة حي الشيخ جراح"، وصف أطلقته الصحيفة الكويتية على ابنة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، منى الكرد، وذلك لدورها الكبير في الوقوف بوجه مخططات تهجير أهالي الحي.

وسردت الصحيفة الكويتية مجموعة مشاهد أخرى من فلسطين خطفت الأنظار في العام 2021.