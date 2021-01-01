134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 134 اصابة سقطت خلال المواجهات مع الاحتلال بينها أصابتين بالرصاص الحي على جبل صبيح في بيتا إضافة إلى إصابة 76 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع إضافة إلى سبع إصابات بكسور وحروق تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 47 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين على مسيرة سلمية خرجت عقب صلاة الجمعة .