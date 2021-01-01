  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن

الجمعة 31 ديسمبر 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن



نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 134 اصابة سقطت خلال المواجهات مع الاحتلال بينها أصابتين بالرصاص الحي على جبل صبيح في بيتا إضافة إلى إصابة 76 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع إضافة إلى سبع إصابات بكسور وحروق تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 47 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين على مسيرة سلمية خرجت عقب صلاة الجمعة .

#قوات الاحتلال #مواجهات #جبل صبيح #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

صحيفة: حدث أمني وقع قبل ساعات من اجراء مناورات غزة و هذه أهم رسائل المقاومة..

صحيفة: أهداف اسرائيلية طموحة ما بعد "سيف القدس" وهذه هي رسالة المقاومة بظهور قياداتها بلا لثام

غانتس يوقع أمرًا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل لحماس في غزة

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

واشنطن "قلقة" من صاروخ إيران: يمكن أن يتحول إلى باليستي

الأخبار الرئيسية

معاريف تكشف عن التحدي الرئيسي امام الجيش: الهدوء في غزة مصلحة أمنية إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة حول تسلل شبكة إيرانية إلى نشطاء حزب نتنياهو لإثارة الخلاف

صحيفة عبرية:حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوية بسوريّة وجنوب لبنان لصدّ الهجمات الإسرائيليّة

غانتس

يديعوت: رغم انتقاد المعارضة.. ما مدى صوابية سياسة غانتس بلقائه محمود عباس؟

الرئيس: لقد نفد صبرنا ولن نقبل ببقاء الاحتلال ودعونا لعقد مجلس مركزي لاتخاذ قرارات حاسمة

الاتصالات الفلسطينية