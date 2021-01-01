معاريف تكشف عن التحدي الرئيسي امام الجيش: الهدوء في غزة مصلحة أمنية إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في الساحة الفلسطينية، معتبرة أن اندلاع أي مواجهة في الجنوب سيحول انتباه الجيش الإسرائيلي عن التحديات الكبيرة لمواجهة إيران ومواقعها النووية.



ووفقاً للقناة العبرية، فإن القيادة الإسرائيلية قلقة من استمرار تسليح حزب الله بالصواريخ الدقيقة، بالرغم من الهجمات الإسرائيلية في سوريا لاستهداف شحنات الأسلحة، وهناك قلق يتزايد حول تسليح حزب الله بمنظومات دفاع جوي تحد من الحركة الجوية فوق الأراضي اللبنانية.



وأوضحت معاريف أن التحدي الرئيسي الآخر للجيش هو تحسين الاستعداد لاندلاع مواجهة عسكرية في الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وهذا شرط ملزم للعمل ضد إيران، وعلى افتراض بأن المواجهة العسكرية مع الحزب قد تندلع بعد مهاجمة المواقع النووية في إيران.