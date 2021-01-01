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"نادي الأسير": المعتقلون الإداريون يؤكدون شروعهم بمقاطعة محاكم الاحتلال غدا

الجمعة 31 ديسمبر 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي الأسير": المعتقلون الإداريون يؤكدون شروعهم بمقاطعة محاكم الاحتلال غدا



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير أنّ المعتقلين الإداريين (نحو 500 معتقل)، سيشرعون يوم غد السبت بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وأضاف نادي الأسير، مساء اليوم الجمعة، أن المعتقلين الإداريين أكدوا في بيان وجهوه للرأي العام، أنهم اتخذوا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، وأنهم لن يكونوا "جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خاصة جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

#نادي الأسير #الاعتقال الاداري #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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