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العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

الجمعة 31 ديسمبر 2021 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية



نابلس / سما /

 أوقد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مساء اليوم الجمعة، شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح" في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وشارك في إيقاد شعلة الانطلاقة، أمناء سر حركة "فتح" في محافظة نابلس، وحشد كبير من أهالي القرية.

وقال العالول: "نوقد شعلة الانطلاقة من اللبن الشرقية التي صنعت عبر التاريخ مجدا في تصديها لجيش الاحتلال والمستوطنين، ونفتخر بصمود أبنائها وطلبة مدارسها ووحدة هذه القرية في مواجهة المحتل".

وأضاف: "اليوم نحيي ذكرى البطولة والصمود، والانتصارات التي صنعها المناضلون الأوائل الذين فجروا هذه الثورة، هي ذكرى الكرامة، وجنوب لبنان، والفتح لاند، والعنقود، وجبل الشيخ، وصمود بيروت، والانتفاضة الأولى، والانتفاضة الثانية".

وتابع: "حركتكم، حركة فتح التي قدمت كما هائلا من التضحيات ومن الشهداء على رأسهم ياسر عرفات، وآخرهم شهيد قراوة بني حسان صباح اليوم، وأول أمس طفل بيت دقو وهو يرفع علم فلسطين، وستستمر قوافل الشهداء في تحدي هذا الاحتلال".

وحيا العالول الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 137 يوما في مواجهة السجان، وكافة الأسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي وكريم يونس.

#حركة فتح #محمود العالول #الثورة الفلسطينية #شعلة انطلاقة فتح #قرية اللبن الشرقية

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