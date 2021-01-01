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جماهير شعبنا في غزة تحيي الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

الجمعة 31 ديسمبر 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير شعبنا في غزة تحيي الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية



غزة / سما /

شارك عشرات الآلاف من جماهير شعبنا من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، في فعاليات إحياء الذكرى الـ57 لإنطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة "فتح"، بمهرجان مركزي نظمته الحركة في ميدان فلسطين وسط القطاع.

ورفع المشاركون في المهرجان المركزي "ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة"، علم فلسطين، وصور الرئيس محمود عباس جنبا إلى جنب مع صور الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، وقادة العمل الوطني، إضافة إلى رفع رايات حركة "فتح" والتلويح بها، والتوشح بالكوفية الفلسطينية.

وشارك في المهرجان المركزي ممثلو مختلف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وكافة كوادر وأبناء حركة فتح في قطاع غزة، وعشرات الآلاف من المواطنين شيبا وشبانا، نساء وأطفالا وعائلات بأكملها، التي زحفت إلى مكان تنظيم المهرجان المركزي، حيث امتلأ الميدان والشوارع الفرعية والرئيسية المحيطة بأبناء شعبنا الذين هبوا للمشاركة في إحياء الذكرى الـ57 لإنطلاقة الثورة وحركة "فتح".

وأوضحت مصادر محلية، أن المركبات والحافلات التي تقل المواطنين للاحتفال زينت بأعلام فلسطين ورايات فتح، وأطلقت أبواقها ابتهاجاً وإيذانا بإحياء ذكرى الثورة المعاصرة.

وعبر المواطنون عن سعادتهم باحياء الإنطلاقة رغم كل المؤامرات التي تعرضت وتتعرض لها حركة "فتح" وقضيتنا الوطنية، مؤكدين إلتفافهم خلف منظمة التحرير والقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

#الشعب الفلسطيني #شعلة انطلاقة فتح #حركة فتح #انطلاقة الثورة الفلسطينية

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