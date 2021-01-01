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وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني

الجمعة 31 ديسمبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني



رام الله / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، حيث جرى اللقاء بحضور وكيل وزارة السياحة والاثار صالح طوافشة ومدير عام المهن السياحية في الوزارة نداء العيسة، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم. 

ورحبت معايعة باللواء ركن نصار مشيدة بعلاقة الشراكة والتكامل ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، هذه العلاقة التي تهدف الى توفير الحماية لابناء شعبنا  والوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين معايعة اكدت على اهمية الزيارات المشتركة التي تقوم بها طواقم وزارة السياحة والاثار وطواقم جهاز الدفاع المدني لمنشآت القطاع السياحي الفلسطيني.

هذه الزيارات والتي تهدف الى ضمان زيارة امنة للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين والتي تستخدم المنشآت السياحية الفلسطينية وتباحث الجانبان في سبل تذليل العقبات امام المؤسسات الفندقية في مجال الحصول على تراخيص السلامة العامة من قبل جهاز الدفاع المدني وسبل تطوير العلاقة الثنائية لتشمل مجالات جديدة  وتطوير أنظمة الامن والسلامة في المنشآت السياحية لضمان درجات اعلى لأمن وسلامة زوار فلسطين و لمرتادي المؤسسات السياحية الفلسطينية. 

 وبدوره فقد اكد مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار على اهمية العلاقة الثنائية المهمة و المميزة ما بين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني و وزارة السياحة والاثار، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
 

#السياحة والاثار #رُلى معايعة #جهاز الدفاع المدني

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