الجيش الإسرائيلي يحلّ أبرز وحداته الاستخباراتية

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قام بحلّ وحدة "حتساف" الاستخباراتية، خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي تعد أحد أكثر الوحدات أهمية في مجال التجسس.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بتوزيع أفراد وحدة "حتساف" التجسسية على الأفرع التابعة لوحدة "8200".



وكانت وحدة "حتساف" تُعد رأس الحربة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، والمتخصصة في جمع المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.



وكان الجيش الإسرائيلي يعتمد على وحدة "حتساف" خلال العشر سنوات الماضية، من أجل التنصت على المنصات الاجتماعية العربية كفيسبوك وتيك توك وتويتر وانستغرام وغيرها.