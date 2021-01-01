الحرس الثوري يصف التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بـ"الجوفاء"

طهران /سما/

قال نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زادة، اليوم الجمعة، إن تهديدات الأمريكيين والصهاينة تأتي في إطار حرب نفسية ضد إيران، لكنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن العميد فلاح زادة، قد صرح بأن هذه التهديدات الأمريكية والإسرائيلية مجرد تصريحات جوفاء، تأتي في سياق الحرب النفسية، مؤكدا أن "جنود المقاومة لن يغضوا أبصارهم حتى يتحقق الوعد الإلهي بتدمير الكيان الصهيوني وإحباط المخططات الأمريكية الباطلة في المنطقة".

ووصف العميد فلاح زادة "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني" بـ"جبهة الشر"، وبأنهما يقاتلان باستمرار ضد جبهة الحق منذ انتصار الثورة الإيرانية حتى اليوم، موضحا أن "جبهة العدو لم تتخل عن أي محاولة لإخماد هذه الثورة"، وبأن هدفهم من قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، هو إطفاء شعلة المقاومة وإحداث تحولات جيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى سد طريق للثورة الإيرانية وعرقلة تقدمها، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وشدد نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على أن إسرائيل وأمريكا يعتقدان أنه بالإمكان إيقاف عجلة تقدم الثورة الإيرانية، ولكنهم حسب لن يستطيعون تنفيذ أي من خططهم، بفضل إيمان الإيرانيين.

ولم يكتف العميد محمد رضا فلاح زادة بذلك، بل أضاف أن جبهة الحق منتصرة دائما وستزداد كل يوم قوتها وكرامتها.

