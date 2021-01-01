بشور يهنئ الرئيس وحركة "فتح" بذكرى الانطلاقة

رام الله / سما /

هنأ المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية والحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحركة "فتح"، بحلول الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بشور، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، للتهنئة بالذكرى المجيدة التي شكلّت منعطفا هاما في حياة فلسطين والأمة العربية والعالم، معربا عن أمله بأن يكون العام الجديد عام النجاح وتحقيق الأمنيات.

كما اتصل بشور بكل من: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات العربية والصين عباس زكي، وعضو المجلس الثوري للحركة، سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وعضو المجلس الثوري للحركة، أمين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، مهنئا بهذه المناسبة الهامّة.

ونوه بشور، خلال الاتصالات، بالإنجازات التي حققتها حركة "فتح" منذ انطلاقتها وقيادتها العمل الوطني الفلسطيني جنبا إلى جنب مع فصائل الثورة الفلسطينية، مجسدة أروع معاني الوحدة الوطنية على طريق تحرير فلسطين.

وجرى التركيز على دور "فتح" المتميز بقيادة المقاومة الشعبية وتنوعها في مواجهة الاحتلال ومشروعه الإحلالي في كافة أرجاء أرض فلسطين، وعلى رأسها درة التاج العاصمة القدس، حيث أكدّت "فتح" استمرارية مسيرة الثورة والإبداع في ممارسة كافة أشكال النضال في المقاومة، وصولا إلى تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله.

وقال: "في هذه المناسبة العظيمة نستذكر الأكرم منا جميعا، الشهداء القادة المؤسسين وبعديدهم يشكلون النصاب في الجنة بإذن الله يتقدمهم القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار)، ورفيق دربه القائد الكبير خليل الوزير (أبو جهاد) وإخوانه القادة الكبار صلاح خلف (أبو إياد)، وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، ومحمد يوسف النجار (أبو يوسف)، وكمال عدوان، وماجد أبو شرار، والعميد سعد صايل، وخالد وهاني الحسن، وإياد نمر (أبو علي اياد )، وممدوح صيدم (أبو صبري)، وعبد الفتاح حمود، وفيصل عبد القادر الحسيني، وصبحي وأبو كرش، وصخر حبش (ابو نزار)، وحكم بلعاوي، وعثمان أبو غربية، والطيب عبد الرحيم، وصائب عريقات والقائمة تطول من القيادات الفتحاوية، وفي هذا دليل على أهمية هذه الحركة ومكانتها التي جمعت هذه القامات الوطنية".

وتابع: "كالعادة يحرص ممثلو التجمع والحملة الأهلية على المشاركة الفاعلة في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في بيروت وكافة المناطق".