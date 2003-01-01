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مترجم عراقي سابق يكذّب الرواية الأمريكية حول اعتقال صدام حسين في حفرة

الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مترجم عراقي سابق يكذّب الرواية الأمريكية حول اعتقال صدام حسين في حفرة



بغداد /سما/

أكد مترجم عراقي تعاون مع القوات الأمريكية، أن مزاعم الولايات المتحدة حول القبض على الرئيس الراحل صدام حسين في حفرة، غير صحيحة.

وقال المترجم الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إن تلك الرواية الأمريكية تستخدم لأغراض دعائية.

وأضاف في حديث لوكالة “نوفوستي”: “بعد اعتقال صدام، تم تلفيق هذه الرواية لكي تؤكد الإدارة الأمريكية أن التحالف الذي شكلته ضد العراق لم يتعرض للهزيمة، ولكي لا تتعرض هيبة الولايات المتحدة لأي ضرر”.

بعد اعتقال صدام حسين في 13 ديسمبر 2003، زعم البنتاغون بأنه تم العثور عليه في نفق عمودي على عمق حوالي 1.8 متر بالقرب من مزرعة، لكن المترجم يؤكد أن صدام كان في الواقع في غرفة ولم يدرك حينها ما يجري حوله. وقال: “ليعرف العالم كله، أن صدام كان في الغرفة، وأعتقد أنه كان يصلي لأنه كان يرتدي دشداشة. الحديث عن اعتقاله في حفرة، كذب وتلفيق”.

وشدد المترجم على أنه حاول بنفسه النزول والخروج من الحفرة، التي كانت فعلا قريبة من المكان، لكن ذلك تم بصعوبة لأنها كانت ضيقة للغاية، فما بالك بالرئيس صدام الذي كان ضعيفا بالفعل في ذلك الوقت.

قال: “كنت أرتدي سترة واقية من الرصاص، وخلعتها لكي أدخل الحفرة بصعوبة. نعم، كانت هناك حفرة، لكن المعلومات التي تفيد بأن الرئيس اعتقل في الحفرة، كاذبة. لقد تم احتجازه في الغرفة”.

ووفقا له، كانت “الغرفة عادية” بلا وسائل اتصال، وفيها فقط خزانة ملابس وسريران وراديو وجهاز تسجيل صوتي وجهاز تلفزيون صغير، وبعض الملابس والأحذية.

#صدام حسين #العراق #الولايات المتحدة

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