"المالية" تُعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2022

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، مساء يوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2022، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر كانون أول 2021.

وبينت الهيئة أن لتر البنزين 95 يباع بـ6.21 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ7.07 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.47 شيقل.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بـ 65 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كيلوغراما بسعر 260 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كيلوغرام بسعر 14 شيقلا، والأسطوانة سعة 5 كيلوغرام بسعر 28 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيقل وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.96 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الإسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.



