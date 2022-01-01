  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المالية" تُعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2022

الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تُعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2022



رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، مساء يوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2022، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر كانون أول 2021.

وبينت الهيئة أن لتر البنزين 95 يباع بـ6.21 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ7.07 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.47 شيقل.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بـ 65 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كيلوغراما بسعر 260 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كيلوغرام بسعر 14 شيقلا، والأسطوانة سعة 5 كيلوغرام بسعر 28 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيقل وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.96 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الإسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

1

#وزارة المالية #أسعار المحروقات
1

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

صحيفة: حدث أمني وقع قبل ساعات من اجراء مناورات غزة و هذه أهم رسائل المقاومة..

صحيفة: أهداف اسرائيلية طموحة ما بعد "سيف القدس" وهذه هي رسالة المقاومة بظهور قياداتها بلا لثام

غانتس يوقع أمرًا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل لحماس في غزة

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

واشنطن "قلقة" من صاروخ إيران: يمكن أن يتحول إلى باليستي

الأخبار الرئيسية

image_750x_61cf1763464e4

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

صحيفة عبرية:حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوية بسوريّة وجنوب لبنان لصدّ الهجمات الإسرائيليّة

غانتس

يديعوت: رغم انتقاد المعارضة.. ما مدى صوابية سياسة غانتس بلقائه محمود عباس؟

الرئيس: لقد نفد صبرنا ولن نقبل ببقاء الاحتلال ودعونا لعقد مجلس مركزي لاتخاذ قرارات حاسمة

جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية

الاتصالات الفلسطينية