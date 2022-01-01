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إصابة شاب بمواجهات في العيسوية واقتحام جبل المكبر واعتقال طفل من الشيخ جراح

الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بمواجهات في العيسوية واقتحام جبل المكبر واعتقال طفل من الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

 أصيب شاب بالرصـاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء يوم الجمعة، خلال مواجـهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصـاص المعدني في يده.

وفي قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية والاعتداء على شاب وهو داخل مركبته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

وفي الشيخ جراح، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد الرشق، وأغلقت محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه.

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