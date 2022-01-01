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الداخلية: تأمين فعاليتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها في غزة

الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: تأمين فعاليتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها في غزة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن الأجهزة الشرطية والأمنية أمنت مساء اليوم، فعاليتين مركزيتين لحركة فتح في قطاع غزة بذكرى انطلاقتها، الأولى في ساحة الجندي المجهول، والأخرى في ساحة ميدان فلسطين.

وأضاف البزم في تصريح صحفي: "سبق ذلك، تأمين فعاليات ذكرى انطلاقة كلّ من الجبهة الشعبية وحركة حماس في منتصف الشهر الجاري".

وأكد البزم أن الداخلية تحرص على علاقة متينة مع جميع فئات شعبنا وشرائحه، بما يُساهم في تعزيز الروح الوطنية، ويدعم صمود شعبنا ونضاله.

وتابع: "لقد دأبت وزارة الداخلية في غزة على تأمين وتسهيل إقامة الفعاليات المركزية والكبرى للفصائل الفلسطينية دون استثناء".

وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية في ميدان فلسطين ومحيط ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى أماكن الفعاليات، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى لمختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بوجه عام في قطاع غزة.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #حركة فتح #شعلة انطلاقة فتح

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