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بريطانيا توافق على أقراص فايزر المضادة لكورونا

الجمعة 31 ديسمبر 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا توافق على أقراص فايزر المضادة لكورونا



لندن /سما/

وافقت بريطانيا على استخدام أقراص من إنتاج شركة فايزر (NYSE:PFE) مضادة لكوفيد-19 للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.

وتأتي الموافقة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في فصل الشتاء وسط الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

قالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا يوم الجمعة بحسب وكالة "رويترز" إن أقراص (باكسلوفيد) تكون أكثر فاعلية عند تناولها خلال المراحل المبكرة من الإصابة. وأوصت باستخدام الدواء في غضون خمسة أيام من بداية ظهور الأعراض.

وقالت شركة فايزر هذا الشهر إن (باكسلوفيد) أظهر فاعلية تصل إلى 90 بالمئة في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفيات بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، وتشير الدراسات المعملية التي جرت مؤخرا إلى أن الدواء يحتفظ بفاعليته في مواجهة المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

#بريطانيا #فيروس كورونا

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