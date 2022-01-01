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نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد

الجمعة 31 ديسمبر 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد



القدس المحتلة / سما /

باتت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد، حيث شهدت بعض الاحتفالات، رغم مخاوف انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيوزيلندا بدأت الاحتفالات باعتبارها أول دولة في العالم دخلت العام الجديد، مبرزة أنها أقامت عرضا ضوئيا في مدينة أوكلاند.

وخففت أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعض القيود هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة للسكان بالاستمتاع ببعض الغناء والرقص.

هذا وستكون أستراليا ثاني دولة تحتفل بالعام الجديد، متبوعة باليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

في المقابل، ستكون جزيرة بيكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم، التي ستودع عام 2021.

ويأتي رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور أوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادي الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة.

ومع تسجيل العديد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد."سكاي نيوز"

#فيروس كورونا #متحور أوميكرون #نيوزيلندا

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