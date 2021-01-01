بيت مال القدس يطلق حملة “شتاء القدس 2021”

القدس المحتلة /سما/

في إطار البرامج والمشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف في مختلف القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، أطلقت الوكالة حملة “شتاء القدس 2021″، لفائدة تلاميذ المدارس وعائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة.

وهمت هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي بـ 80 ألف دولار أمريكي، على الخصوص تدخلات موضِعية لترميم الأسقف والجدران بعدد من المدارس وتزويدها بوسائل التدفئة، وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وفي هذا الإطار، تدخلت الوكالة لترميم أسقف القرميد الآيلة للانهيار بمدرسة وادي الجوز الأساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في القدس، وإصلاح شبكة الكهرباء بالمدرسة وصيانة مصارف مياه الأمطار بها، وذلك تجاوبا مع نداء مديرية التربية والتعليم في القدس بهذا الخصوص.

كما همت هذه العملية توزيع 200 جهاز من أجهزة التدفئة بمواصفات آمنة، على عدد من المدارس التي شملها إحصاء مديرية التربية والتعليم للمؤسسات الأكثر تضررا من الرطوبة والبرد، بما يساعد على استمرار العملية التعليمية من دون انقطاع.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامج كفالة اليتيم المقدسي الذي ترعاه لفائدة 100 من أيتام القدس، بادرت الوكالة إلى تخصيص منحة استثنائية لعائلات الأيتام للمساعدة على اقتناء الأغطية والحاجيات الضرورية بهذا الفصل.