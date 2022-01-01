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فتوح بذكرى الانطلاقة: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا

الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح بذكرى الانطلاقة: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا



رام الله /سما/

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، ان حركة فتح لم تسقط أيا من خياراتها، وتؤمن ان المقاومة حق مشروع في مواجهة المحتل الاسرائيلي، وأنها رائدة النضال الوطني، وهي مستمرة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني. وفتح تقود العمل الدولي في كل الساحات للضغط على اسرائيل وتعزيز المقاطعة الدولية للاحتلال والابارتهايد العنصري الاسرائيلي. وتدعوا كل الاطراف الى توحيد الصفوف والكلمة والعمل سويا لعزل الاحتلال وانهاءه. 
 
جاء ذلك في تصريح له اليوم بالذكرى ال 57 لانطلاقة فتح والثورة الفلسطينية، مضيفا أن قرار انطلاقتها عام 1965 والذي اتخذه القائد الرمز ياسر عرفات ورفاقه ابو جهاد وابو اياد وابو مازن واخوانه من القادة المؤسسين، قد جاء ردا على الظلم التاريخي والتخاذل بحق شعبنا الفلسطيني، وبالتالي شكل القرار فجرا جديدا ومرحلة تاريخية استعاد شعبنا من خلاله زمام المبادرة والتمسك بقرار القضية الوطنية العادلة، وقرار الحق المقدس بتقرير المصير. وكان لفتح ان تحقق الانتصار العربي الاول في معركة الكرامة بمساندة الجيش الاردني العربي. 
 
واضاف فتوح تأتي الذكرى والشعب الفلسطيني يواجه عدوا صهيونيا شرسا يمارس كافة اشكال القمع والبطش والتطهير العرقي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لم ينهزم او تنكسر ارادته امام هذا العدوان والظلم، بل زاد اصرارا على الصمود فوق ارض وطنه التاريخي وكنس الاحتلال، من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، مشيرا الى الاهداف والركائز التي انطلقت من اجلها الثورة وفتح وفي مقدمتها تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني. 
 
وتابع فتوح إن حركة فتح وقيادتها ستبقى الوفية لدماء شعبنا وتضحياته، داعمةً خيار الوحدة الوطنية كخيار ومرجع استراتيجي لها، باعتبارها صمام الأمان في مواجهة الأخطار والصفقات المشبوهة ومحاولات الالتفاف على الثوابت الوطنية، للاستمرار في النضال وانتزاع حقوق شعبنا بكافة الوسائل المشروعة وعلى جميع الصعد، وفي كل المحافل الإقليمية والدولية. 

#روحي فتوح #حركة فتح

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