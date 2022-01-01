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محافظ سلفيت يدين اعدام الشاب ريان ويطالب بتدخل دولي للجم جرائم الاحتلال

الجمعة 31 ديسمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يدين اعدام الشاب ريان ويطالب بتدخل دولي للجم جرائم الاحتلال



سلفيت /سما/

أدان محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، جريمة إعدام الشاب امير ريان من بلدة قراوة بني حسان؛ مؤكدا أن هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء شعبنا، وهي استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.

وحمل المحافظ كميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه ما يرتكب بشكل يومي من جرائم بحق ابناء شعبنا؛ مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك من اجل حماية ابناء شعبنا.

واستشهد الشاب ريان 36 عاما من بلدة قراوة بني حسان بعد اطلاق النار عليه بدم بارد قرب الاشارة الضوئية بمحاذاة بلدة حارس غرب محافظة سلفيت.

#محافظة سلفيت #اللواء عبد الله كميل #الشاب امير ريان #قوات الاحتلال

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