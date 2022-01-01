روسيا : لقاح جديد ضد فيروس كورونا

موسكو /سما/

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم تسجيل لقاح يحمل الاسم "كونفاسل" جديد محلي الصنع ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا، فيرونيكا سكفورتسوفا خلال مؤتمر صحفي :" اللقاح الجديد خضع لفترة مراقبة استمرت مدة 6 أشهر بعد حقن المتطوعين به في آب وأيلول من العام الجاري، وستستمر هذه الفترة حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد".

وأضافت سكفورتسوفا :" تم على أساس معهد للقاحات والأمصال في بطرسبورغ، تشكيل مؤسسة لإنتاج هذا اللقاح وهو يتوافق بشكل كامل مع كافة المعايير الإنتاجية الجيدة، والمؤسسة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 30 مليون جرعة كل عام، وربما أكثر من ذلك".