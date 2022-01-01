5 اصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

اصيب 4 شبان وطفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية ان جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، مما ادى لإصابة 4 شبان اضافة الى الطفل مؤمن مراد شتيوي 14 عاما الذي أصيب بعيار معدني في البطن نقل على اثرها الى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد عولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي أن الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة واجبروهم على التراجع ومنعوا اقتحامهم للقرية فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي بعدما نجح الشبان من الوصول إليهم لمسافة قريبة وتحطيم دروعهم الواقية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف ومحافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد المنعم حمدان والاب عبد الله يوليو ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح في قلقيلية محمود ولويل وأعضاء لجنة الإقليم وأمناء سر المناطق التنظيمية ولجان المقاومة الشعبية وممثلي فصائل العمل الوطني اضافة الى المئات من أبناء البلدة وبلدات المحافظة.

كما تخلل المسيرة عرض نفذه أشبال المسيرة رددوا خلاله الشعارات الوطنية التي تمجد الذكرى وتؤكد على الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى والجرحى.