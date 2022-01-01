اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشاب أمير ريان: إمعان في سياسة القتل

رام الله /سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت.

واعتبر اشتية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة إمعان في سياسة القتل لأجل القتل، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وتقدم رئيس الوزراء من والدي الشهيد وزوجته وأطفاله وعائلته وأهالي البلدة بأحر التعازي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب ريان صباحا قرب مفترق حارس شمال سلفيت، ما أدى لإصابته بجروح حرجة أسفل البطن قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.