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جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية

الجمعة 31 ديسمبر 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الجمعة أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية.

 
ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن اعتقادات الجيش تأتي بسبب أن حركة حماس استغلت الفترة الماضية وتستغل هذه الفترة في إعادة تعاظم قوتها، وذلك بعد استخلاص الدروس من العدوان الأخير والتركيز على التدريب والتجارب اليومية للصواريخ.
 
وأشارت أنه إلى جانب الهدوء النسبي، فإن حادث القنص الأخير عند حدود غزة هو تذكير لنا بأن المؤسسة الأمنية تجد صعوبة في التصديق بأن الاستقرار الأمني ​​في قطاع غزة سيستمر في العام المقبل، خاصة بدون إحراز تقدم في مفاوضات تسوية تشمل حل قضية الأسرى والمفقودين.

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