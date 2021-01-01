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قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

الجمعة 31 ديسمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم



القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص من أم الفحم في جريمة إطلاق نار اقتُرفت في المدينة، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى في الساعة 10:29 بلاغا عن مصاب في حادثة عنف بأم الفحم. وأبلغ مسعفون ومضمدون أن الرجل، في الأربعينيات من العمر، كان فاقدا للوعي وقد فارق الحياة إثر إصابة اخترقت جسده، وأقروا وفاته في المكان".

وحضرت قوات من الشرطة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

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