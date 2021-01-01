الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و78 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1148 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 100 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 190370، بينهم 1569 حالة نشطة و187101 حالة تعافٍ و1700 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 71، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 543211.