مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس 30/12/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (424) شاحنة
استيراد عدد 386 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 179 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة،أجبان وألبان، ثوم، بقوليات، فواكه، طحين، أعلاف، سيرج، سكاكر وحلويات، شيبسي، عصائر، أسمنت، حصمة، بوية، زفتة، بلوكات اسفنج، اكسسوارات سيارات، ألعاب متنوعة)
تصدير 5 شاحنات خردة
كميات البترول الواردة:
استيراد 10 شاحنات سولار
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 39 شاحنة غاز طهي
ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 520 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.