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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس 30/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (424) شاحنة

استيراد عدد 386 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة
 
معبر رفح التجاري:

 استيراد 179 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة،أجبان وألبان، ثوم، بقوليات، فواكه، طحين، أعلاف، سيرج، سكاكر وحلويات، شيبسي، عصائر، أسمنت، حصمة، بوية، زفتة، بلوكات اسفنج، اكسسوارات سيارات، ألعاب متنوعة)

تصدير 5 شاحنات خردة

كميات البترول الواردة:

 استيراد 10 شاحنات سولار

 استيراد شاحنتين بنزين

 استيراد 39 شاحنة غاز طهي

ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 520 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

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