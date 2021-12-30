مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس 30/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (424) شاحنة

استيراد عدد 386 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة



معبر رفح التجاري:

استيراد 179 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة،أجبان وألبان، ثوم، بقوليات، فواكه، طحين، أعلاف، سيرج، سكاكر وحلويات، شيبسي، عصائر، أسمنت، حصمة، بوية، زفتة، بلوكات اسفنج، اكسسوارات سيارات، ألعاب متنوعة)

تصدير 5 شاحنات خردة

كميات البترول الواردة:

استيراد 10 شاحنات سولار

استيراد شاحنتين بنزين

استيراد 39 شاحنة غاز طهي

ادخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 520 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل515 مسافر وصلوا من الجانب المصري.