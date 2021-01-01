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اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

الجمعة 31 ديسمبر 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن ثمة أنباء مؤكدة عن صفقة لتبادل الاسرى بوساطة مصرية، وأن أبطال عملية نفق جلبوع الـ6 يتصدرون قائمة الأسماء.

وذكر موقع روتر نت العبري، أن الصفقة ستتم على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى الإفراج عن النساء والأطفال والنواب وعددهم 322، وفي المقابل يتعين على حركة حماس إثبات أن الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة، في فيديو مصور يسلم للوسيط المصري .

وتتضمن المرحلة الثانية، إفراج الاحتلال عن 488 من الأسرى ذوي المحكومات العالية، وفي المقابل تقوم حماس بتسليم الأسرى للوسيط المصري.


وتبدأ المرحلة الثالثة من الصفقة، بالتزامن مع وصول الأسرى الإسرائيليين إلى مطار بن غوريون ستفرج إسرائيل عن ١١١١ أسيرا فلسطينيا، من بينهم أسرى النفق الستة وجميع الأسرى ما قبل عام ٢٠٠٠، وجميع أسرى غزة و١٨ من قيادات الفصائل المختلفة دون ذكر أسماء حتى الآن، وبهذا تكون المقاومة قد استطاعت تحرير 1921 أسيرا فلسطينيا، بينما المفاوضات مستمرة بسرية تامة .

#صفقة تبادل الأسرى

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