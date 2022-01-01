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إصابة شاب بجروح خطيرة بتبادل إطلاق نار على نادٍ ليلي في حيفا

الجمعة 31 ديسمبر 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجروح خطيرة بتبادل إطلاق نار على نادٍ ليلي في حيفا



حيفا/سما/

أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، قبيل فجر اليوم الجمعة، من جراء إطلاق حارس النار عليه قرب ناد ليلي في منطقة السعادة في حيفا.

وبحسب الشبهات، فإن الجريح وشخصا آخر أطلقا النار باتجاه النادي قبل أن يرد الحارس بإطلاق نار. والحارس (46 عاما) من سكان عكا، وأوقفته الشرطة للتحقيق معه.

ونقلت سيارة إسعاف الجريح إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وهو فاقد الوعي ويخضع لتنفس اصطناعي.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة، التي وقعت في جادة الهستدروت، غير واضحة. وأضافت في بيان أنها "شرعت بعمليات بحث عن مطلق النار الآخر، إلى جانب جمع أدلة وقرائن في موقع الجريمة في إطار التحقيق".

وأفاد مسعفون بأنه "رأينا شابا في العشرينات من عمره ممددا على الشارع وفاقدا للوعي. وعانى من إصابات بأعيرة نارية. واستدعينا علاجا طبيا لإنقاذ حياته، شمل تخديره ومنحه تنفسا اصطناعيا، ونقلناه إلى المستشفى في وضع خطير وغير مستقر".

#حيفا

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