هآرتس: لبنان يسلم تل أبيب إسرائيليا تسلل عبر الحدود بدعوى الانضمام لـ"حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن لبنان سلم، وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بدويا من النقب تسلل منذ نحو شهر إلى الأراضي اللبنانية.



وذكرت صحيفة هاآرتس، صباح اليوم الجمعة، أن الشاب البدوي من النقب، تم تسليمه عبر معبر رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويخضع للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، لأن له سوابق جنائية، وتسلل إلى لبنان بزعم الانضمام إلى "حزب الله".



ونقلت الصحيفة على لسان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المواطن الإسرائيلي عبر الحدود إلى لبنان قبل نحو شهر متسللا، وأعيد إلى بلاده بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، عبر الحدود طواعية على ما يبدو، وكان ينوي الانضمام إلى "حزب الله".



وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن مواطنه البدوي اعتقل من قبل عناصر يشتبه أنها تابعة لقوات "حزب الله"، فور عبوره الحدود المشتركة، واقتادوه للتحقيق، وتم مناقشة عودته إلى إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة أو قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني.

