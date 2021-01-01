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مفاجأة.. برشلونة يقترب من ضم نجم ريال مدريد السابق

الجمعة 31 ديسمبر 2021 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. برشلونة يقترب من ضم نجم ريال مدريد السابق



وكالات

فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن حديث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق ووكيل أعماله، لضم اللاعب لصفوف البرسا.

وقالت الصحيفة، الخميس، أن موراتا هو المرشح الأول لتشافي هيرنانديز لشغل مركز قلب الهجوم في برشلونة.

وفي تفاصيل المعلومات أن مدرب برشلونة تحدث بالفعل مع المهاجم الذي يلعب على سبيل الإعارة في يوفنتوس من أتلتيكو مدريد، ووكيله لاعب كرة القدم السابق خوانما لوبيز.

وأضافت الصحيفة: "تشافي اتصل بموراتا لمعرفة رأيه، واعترف له اللاعب بأنه غير مرتاح في الوقت الحالي في يوفنتوس، وسيذهب إلى برشلونة بعينين مغمضتين، كما وعده المدرب بأن انضمامه سيتجاوز بكثير فكرة الإعارة لـ6 أشهر". 


وسيكون على موراتا البالغ 29 عاما تخفيض راتبه الحالي (10 ملايين يورو صافي) ليتكيف مع أزمة برشلونة المالية.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة يخطط في الصيف لبيع غريزمان بشكل نهائي لأتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، وشراء موراتا بنفس السعر، لتصبح عملية متكافئة.

ويملك موراتا علاقة جيدة مع عدة لاعبين في صفوف البارسا، زملائه في المنتخب الإسباني، وعلى رأسهم القائد بوسكيتس، وبيدري وفاتي وألبا.

وأشار التقرير، إلى أن التعاقد مع موراتا، يعني الرحيل النهائي للوك دي يونغ، وربما انتقال ممفيس ديباي في الصيف.

ورغم تلقي موراتا انتقادات كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب افتقاره للفاعلية إلا أن أرقامه لا يمكن إنكارها: 471 مباراة وسجل 176 هدفا ولديه 61 تمريرة حاسمة في رصيده، موزعة بين ريال مدريد (95 مباراة و 31 هدفا)، ويوفنتوس (160 مباراة و 54 هدفا)، وتشيلسي (72 مباراة و 24 هدفا)، وأتلتيكو مدريد (61 مباراة و 22 هدفا).

#برشلونة #موراتا #ريال مدريد #تشافي هيرنانديز

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