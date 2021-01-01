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الصحة تجري فحصاً سريرياً للأسير أبو هواش: (وجدنا رجلاً بحالة حرجة جداً ونتوقع الأسوأ في أي لحظة)

الخميس 30 ديسمبر 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تجري فحصاً سريرياً للأسير أبو هواش: (وجدنا رجلاً بحالة حرجة جداً ونتوقع الأسوأ في أي لحظة)



رام الله / سما /

أكد وفد طبي من وزارة الصحة أن الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة د. مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش، الذي يرقد في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي.

وكانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة شكلت وفداً من استشاري التخدير والعناية الحثيثة د. نجي نزال، واستشاري أمراض الكلى والباطني د. عبد الله الخطيب، مؤكدة مراسلة الوزارة للمنظمات الدولية ذات العلاقة للضغط على إسرائيل لتحويل الأسير أبو هواش للعلاج في المستشفيات الفلسطينية، خصوصاً من تردي وضعه الصحي.

وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

وتابع الوفد: حاولنا الحصول على الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوصات التي أجراها وكانت بتاريخ 16/12، وأشارت إلى وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوصات أخرى بعد ذلك التاريخ.

ونقل الوفد للأسير أبو هواش مؤآزرة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزيرة الصحة د. مي الكيلة له، مؤكدين سعيهم المتواصل للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

#وزارة الصحة #فلسطين #الاسير هشام ابو هواش #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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