بنك فلسطين يجري السحب على الجائزة الكبرى لبرنامج حسابات التوفير

رام الله/سما/

أجرى بنك فلسطين اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 السحب على الجائزة الكبرى في برنامج حسابات التوفير لدى البنك وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي، حيث فاز فيها المدخر لدى البنك سري الجلاد من مدينة أريحا.

وجرت عملية السحب في مبنى فرع البنك بمدينة بيت لحم، بحضورثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد، وأنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم، جهاد خير رئيس بلدية بيت ساحور، ود. عماد الزير رئيس جامعة بيت لحم الأهلية، والياس العرجا رئيس اتحاد الفنادق، وأبونا عيسى مصلح، وأكرم نصار رئيس مصلحة مياه المدينة، بالإضافة الى مجموعة من الشخصيات الاعتبارية والدينية وكبار العملاء في المحافظة، والى جانب عدد من مدراء بنك فلسطين والموظفين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. حيث جرت عملية السحب بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة أمام عملاء البنك وضيوفه الحضور.

من ناحيته، هنأ حمايل الفائز بالجائز وتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في حياته العملية، وليكون العام القادم عام خير بركة له ولجميع أبناء شعبنا ولعملاء البنك. مضيفاً بأن البنك سيظل حريصاً على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وإطلاق أقوى الحملات التي تلبي احتياجات عملائنا الذين اختاروا فتح حساباتهم في بنك فلسطين ليكون بنكهم المفضل، ليساهم في تحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم المصرفية والبنكية، والتي تنسجم مع متطلباتهم والتزاماتهم اليومية.

وقال حمايل بأن البنك أطلق هذه الحملة التي نختتمها اليوم بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس البنك، حيث كان هناك جوائز يومية طوال فترة الحملة بقيمة 1000 دولار يومياً وبلغ عدد الفائزين فيها ما يزيد عن 130 فائزيا، كما فاز بالحملة ما يزيد عن 30 فائزاً بقيمة 9000 دولار أسبوعياً، و9 جوائز شهرية قيمة كل واحدة منها 60 ألف دولار، بالإضافة الى جائزتين قيمة كل واحدة منها 250 ألف دولار.