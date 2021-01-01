عائلة غولدن: "القيادة الإسرائيلية لا زالت تعيش صدمة عقد صفقات تبادل مع حماس"

القدس المحتلة / سما /

اتهم والد الضابط الأسير في قطاع غزة "هدار غولدن" القيادة الاسرائيلية بالعجز عن استعادة ابنه، مؤكدًا أن حركة حماس انتصرت في معركة الوعي.

وقال "سمحا غولدين" في حديث إذاعي مساء اليوم الخميس، أن "القيادة الإسرائيلية لا زالت تعيش صدمة عقد صفقات تبادل مع حماس".

وبشأن استقالة منسق شؤون الأسرى قبل أيام، قال إن "الاستقالة تعبر عن حالة خيبة أمل من خطوات الجيش الإسرائيلي سعيًا لاستعادة الجنود من غزة".

ولفت "غولدين" إلى أن حماس تنتصر بمعركة الوعي مقابل "إسرائيل" مرة بعد مرة، متهمًا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بتهميش مسألة استعادة الأسرى لاعتبارات سياسية وأمنية.

وردًا على سؤال حول توصيات لجنة "شمغار" التي تنص على توقف الاحتلال عن دفع الأثمان الكبيرة مقابل الصفقات، أكد أنه أدار خطًا متشددًا منذ البداية لتدفيع حماس الثمن وتحويل الأسرى الإسرائيليين من إنجاز إلى عبء على حماس ألا أن الحكومة الاسرائيلية أدارت له ظهرها.

وكان جولدن اختفت آثاره بعد وقوع قوته بكمين لعناصر من كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوب القطاع، تلاه ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجراح.