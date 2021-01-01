  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة غولدن: "القيادة الإسرائيلية لا زالت تعيش صدمة عقد صفقات تبادل مع حماس"

الخميس 30 ديسمبر 2021 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدن: "القيادة الإسرائيلية لا زالت تعيش صدمة عقد صفقات تبادل مع حماس"



القدس المحتلة / سما /

اتهم والد الضابط الأسير في قطاع غزة "هدار غولدن" القيادة الاسرائيلية بالعجز عن استعادة ابنه، مؤكدًا أن حركة حماس انتصرت في معركة الوعي.

وقال "سمحا غولدين" في حديث إذاعي مساء اليوم الخميس، أن "القيادة الإسرائيلية لا زالت تعيش صدمة عقد صفقات تبادل مع حماس".

وبشأن استقالة منسق شؤون الأسرى قبل أيام، قال إن "الاستقالة تعبر عن حالة خيبة أمل من خطوات الجيش الإسرائيلي سعيًا لاستعادة الجنود من غزة".

ولفت "غولدين" إلى أن حماس تنتصر بمعركة الوعي مقابل "إسرائيل" مرة بعد مرة، متهمًا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بتهميش مسألة استعادة الأسرى لاعتبارات سياسية وأمنية.

وردًا على سؤال حول توصيات لجنة "شمغار" التي تنص على توقف الاحتلال عن دفع الأثمان الكبيرة مقابل الصفقات، أكد أنه أدار خطًا متشددًا منذ البداية لتدفيع حماس الثمن وتحويل الأسرى الإسرائيليين من إنجاز إلى عبء على حماس ألا أن الحكومة الاسرائيلية أدارت له ظهرها.

وكان جولدن اختفت آثاره بعد وقوع قوته بكمين لعناصر من كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوب القطاع، تلاه ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجراح.

#عائلة غولدن #هدار غولدن #اسرائيل #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #صفقة تبادل الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

لم يكن في حفرة .. مترجم يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول اعتقال صدام حسين

صحيفة تكشف عن المحور الأساسي من لقاء "عباس-غانتس"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قناة عبرية: هذا ما طلبه الرئيس عباس من غانتس للتعامل مع الوضع الحالي في الضفة

الرئيس عباس لغانتس: " أعطني شيئا أقدمه لمركزية فتح"

لهذا السبب .. الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وزيادة الدعم المالي للسلطة

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

صحيفة إسرائيلية: الضفة الغربية.. بين “حومش” الاستيطانية وخطة غانتس

72948

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على حدود شمال قطاع غزة

dae890f8-ee89-4b33-a12e-4c33b45ff511

الشيخ يعلن استقبال الدفعة الأولى من لم الشمل للعائلات في قطاع غزة

الرئيس

صحيفة إسرائيلية: لماذا توجه محمود عباس للقاء غانتس “وجهاً لوجه”؟

مصادر: جهود مصرية وأممية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش.. وهذا ما أبلغته المقاومة للقاهرة

الاتصالات الفلسطينية