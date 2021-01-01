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محافظة القدس تعقد اجتماعاً لمناقشة قضيتي الأسرى المقدسيين والهدم القسري

الخميس 30 ديسمبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس تعقد اجتماعاً لمناقشة قضيتي الأسرى المقدسيين والهدم القسري



القدس المحتلة / سما /

 عقدت محافظة القدس، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة قضيتي الأسرى المقدسيين والهدم القسري ووضع المحاور الأساسية حول الرؤية المستقبلية للعمل في هذه القضايا، بحضور مستشار المحافظ تهاني اللوزي، والمستشار القانوني لمحافظة القدس جمانة قرّش، ومدير مكتب المحافظة في منطقة جنوب شرق القدس أماني قريع، والمحامي مدحت ديبة، وممثلين عن وزارة العدل الفلسطينية، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني ناصر قوس، وممثلًا عن لجنة أهالي الأسرى المقدسيين علاء الحداد.

وناقش الاجتماع قضية الأسرى المقدسيين، والآلية الواجب العمل عليها لمتابعة ملفّات الأسرى المقدسيين، وأهمية العمل على زيادة وعي المواطن المقدسي حول قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما ناقش الحضور قضية الهدم القسري الذّاتي والتي تجبر فيه سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم أو دفع غرامات مالية باهظة إذا ما قامت آلياتها بالهدم، وتم الحديث عن الآلية المناسبة للتعامل مع هذه القضية.

#محافظة القدس

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