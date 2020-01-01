السجن 21 عاما لفلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بروش هاعين

القدس المحتلة / سما /

حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الخميس، بالسجن لمدة 21 عاما على الشاب الفلسطيني وليد منصور (25 عاما) من سكان جنين بدعوى طعن مستوطن إسرائيلي في مدينة روش هاعين العام الماضي.



وادعت القناة 7 العبرية أن الفلسطيني أقر بالذنب وأدين في لائحة اتهام معدلة بمحاولة قتل في ظروف عمل مقاوم، واعتداء في ظروف مشددة وحيازة سكين بشكل غير قانوني ودخول غير شرعي إلى إسرائيل.



وزعمت أن الفلسطيني دخل إلى إسرائيل لرغبته في إيذاء يهودي حيث طعنه بجراح خطيرة في موقع بناء مدني في مدينة روش هاعين في أغسطس عام 2020.



وأوضحت القناة أن المحكمة فرضت على المتهم تعويضات يبلغ مجموعها 200 ألف شيكل سيدفعها للإسرائيلي المصاب.