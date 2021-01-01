لقاء افتراضي يجمع وزيري الخارجية السعودي والإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعًا افتراضيًا عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية عدد من الدول حول متحور "أوميكرون".



وبحسب القناة شارك في اللقاء وزيرا الخارجية السعودي والإسرائيلي، وهي حالة نادرة يشارك فيها البلدان اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية في نفس المكالمة.



وأوضحت القناة أن السعوديين لم يصدروا أي تصريح علني بشأن المكالمة، لكن مسؤولًا سعوديًا قال لشبكة "CNN": إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.