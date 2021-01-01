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بمساعدة قوات اليونيفيل.. الجيش يستعيد إسرائيليا تسلل إلى لبنان للانضمام إلى حزب الله

الخميس 30 ديسمبر 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمساعدة قوات اليونيفيل.. الجيش يستعيد إسرائيليا تسلل إلى لبنان للانضمام إلى حزب الله



القدس المحتلة / سما /

استعاد الجيش الإسرئيلي بمساعدة قوات الأمم المتحدة عن الحدود اللبنانية "اليونيفيل" مواطنا إسرائيل تسلل إلى لبنان قبل نحو شهر.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف بحسب "هآرتس"، إن مواطنًا إسرائيليًا عبر الحدود إلى لبنان قبل نحو شهر وأعيد إلى إسرائيل، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من سكان النقب عبر الحدود طواعية على ما يبدو وكان ينوي الانضمام إلى حزب الله.
 
وأوضح أنه وزارة الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع قوات اليونيفيل التي عملت على إعادته إلى إسرائيل مساء اليوم وتم نقله للاستجواب والتحقيق لدى جهاز الشاباك.
 
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن الجيش تعرّف الشاب الإسرائيلي أثناء عبوره الحدود قبل نحو شهر لكنه اعتقله مسؤولون لبنانيون فور عبوره الحدود واقتادوه للتحقيق، وعلى ما يبدو اعتقله عناصر حزب الله، وتم مناقشة عودته إلى إسرائيل بوساطة الأمم المتحدة.

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