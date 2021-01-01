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إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على حدود شمال قطاع غزة

الخميس 30 ديسمبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار على حدود شمال قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

نشر مراسل القناة 13 العبرية أور هيلر، اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي حدثت أمس على حدود شمال قطاع غزة.
 
وأوضح هيلر، أن العملية تمت من خلال بندقية كلاشينكوف برصاصة من عيار 7.62 ملم.
 
وأضاف أن الرصاصة أصابت مركبة هندسية، وأصابت شظية منها العامل لدى الجيش الإسرائيلي في ساقه.
 
وكان عامل لدى الجيش الإسرائيلي أصيب أمس الأربعاء بجروح طفيفة في ساقه، جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء عمله في صيانة السياج الأمني عند حدود شمال قطاع غزة.
 
وقالت وزارة الجيش: إن المصاب يعمل موظفًا في شركة لصالح الوزارة، وتعرض لطلقات نارية من غزة أثناء قيامه بأعمال صيانة للجدار الأمني ​​المحيط بقطاع غزة، وأصيب بجروح طفيفة في ساقه، وتلقى العلاج في الميدان وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت أمس مواقع لحماس شمال القطاع بعدة قذائف ردًا على إطلاق النار، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة.

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