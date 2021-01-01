الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل عرفات داوود معزيا

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، المواطن محمود حمدان داوود من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، معزيا باستشهاد نجله عرفات، الذي ارتقى إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء محاولته رفع علم فلسطين وراية "فتح" على أحد أعمدة الكهرباء في القرية، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

وعبر الرئيس خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه ومواساته القلبية بشهيد الانطلاقة الطفل عرفات داوود، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، شكر والد الشهيد الرئيس على الاتصال.