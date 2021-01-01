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إيقاد شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح" في نابلس

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاد شعلة الانطلاقة الـ57 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح" في نابلس



نابلس / سما /

 انطلقت في محافظة نابلس، مساء اليوم الخميس، فعاليات إحياء الذكرى الـ57 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح"، بإيقاد شعلة الانطلاقة على دوار الشهداء وسط المدينة.

وسبق إيقاد الشعلة، مسيرة انطلقت من باب الساحة في البلدة القديمة باتجاه الدوار.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن إحياء ذكرى الانطلاقة هو إحياء لمسيرة طويلة من التضحيات والانتصارات التي قدمها أبناء حركة "فتح" التي فرضت نفسها على العالم.

وأضاف أن أبناء شعبنا دفعوا ثمنا باهظا وكما هائلا من المعاناة من أجل نيل الحرية.

وقال العالول: "عهدنا لهم جميعا بألا نقبل مقابل هذا الثمن إلا حريتنا واستقلالنا وحقوقنا غير منقوصة، والتمسك بالمبادئ والأهداف التي كنا دائما عليها، ولن نقبل إلا بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية".

وشدد على أن حركة "فتح" حافظت وستحافظ على المشروع الوطني والقرار الوطني المستقل، فهي التي حملت الهم الفلسطيني ورعت مصالح شعبنا وستستمر على هذا الأساس.

وأضاف أن الجميع يدرك مدى الضغوط والمعاناة التي يعيشها شعبنا، والجرائم التي ترتكب بحقه من قبل الاحتلال ومستوطنيه، لكننا سنقاوم في كل مكان، من أجل نيل حرية الوطن.

بدوره، أشار أمين سر حركة "فتح" في نابلس محمد حمدان إلى أن المحافظة ستشهد عدة فعاليات إحياء لذكرى الانطلاقة، حيث سيكون غدا الجمعة يوم غضب على جميع نقاط التماس مع الاحتلال.

كما أعلن حمدان أن الأحد المقبل سيكون يوم إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#فتح #محافظة نابلس #الذكرى الـ57 للثورة الفلسطينية #حركة فتح

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