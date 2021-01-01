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وزيرة الصحة تعلن وصول 453600 جرعة من لقاح موديرنا من خلال مؤسسة كوفاكس

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تعلن وصول 453600 جرعة من لقاح موديرنا من خلال مؤسسة كوفاكس



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة وصول 453600 جرعة من لقاح موديرنا من خلال مؤسسة كوفاكس، ستستدخم في استكمال حملة التطعيم الوطنية.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن الحكومة الألمانية تبرعت لفلسطين عبر مؤسسة كوفاكس بـ 302400 جرعة، وتم نقلها إلى مستودعات وزارة الصحة في نابلس، فيما تبرعت الحكومة الإيطالية بـ 151200 جرعة وجرى نقلها لمستودعات الوزارة في قطاع غزة.

وأشادت وزيرة الصحة بجهود الحكومتين الألمانية والإيطالية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبرنامج التطعيم الوطني من خلال هذه الدفعة المهمة من اللقاحات.

ودعت وزيرة الصحة جمهور شعبنا الذين لم يتلقوا اللقاحات حتى الآن إلى التوجه لأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من مضاعفة الإصابة بالفيروس.

#وزارة الصحة #المانيا #فلسطين #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #مي الكيلة

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