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شهاب: سرايا القدس لن تغفر ولن تستسلم لمشيئة العدو بقتل أبو هواش

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: سرايا القدس لن تغفر ولن تستسلم لمشيئة العدو بقتل أبو هواش



غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب، أن الحرب التي يخوضها الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في سجون الاحتلال هي حرب وجودية على الهوية الفلسطينية.

وقال شهاب في كلمة خلال وقفة داعمة للأسير أبو هواش، إن جريمة هشام تتمثل في تمسكه بالثوابت الوطنية الدفاع عن الرواية الفلسطينية، والتي أحد معالمها شجرة الزيتون.

ووجه شهاب لأبناء الأسير أبو هواش: "والدكم ليس هزيلا، من يمتلك الإرادة ليس بالهزيل، الهزيل بل الهزيل الذين تسللت الهزيمة والوهم إلى نفوسهم وضمائرهم والانحراف عن البوصلة الوطنية".

وشدد على أن المقاومة وسرايا القدس ستتعامل مع أي مكروه يجري للأسير أبو هواش على أنه اغتيال وسيجري الرد عليه من هذا المنطلق.

وذكر أن الاعتقال الاداري لن يستسلم أمامه وستتواصل معارك الاحتلال في السجون.

وأشار شهاب، إلى أن الأسير أبو هواش، وأمثاله من الأسرى هم أشجع الرجال الذي لا يبيعون ولا يفرطون بحقوقهم، مبينا أنهم على ثقة بنصر الله.

وتساءل شهاب: "اليوم يمضي على إضراب أبو هواش 136 يوما، ماذا فعل المجتمع الدولي والعالم، ماذا قدموا، هل أدركوا الخطر الذي يهدد حياة الانسان الفلسطيني، أم ينتظرون أن نستسلم لمشيئة العدو وقتل هشام"، لافتا أنهم اتخذوا قرارا بالاستخفاف بالشعب الفلسطيني".

#الجهاد الاسلامي #داوود شهاب #الاسير هشام ابو هواش

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