حماس: تصعيد اعتداءات الاحتلال بالداخل "تطهير عرقي"

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، واعتداء الشرطة الإسرائيلية على أهلنا الفلسطينيين في هذه المنطقة، امتداد للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وشدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له الخميس، على أن تصاعد سياسة سلطات الاحتلال ضد أهلنا في الداخل المحتل "يؤكد من جديد الوجه العنصري القبيح لسياسة الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني".

ودعا قاسم جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إلى تصعيد تصديهم لمخططات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أرضهم، وإلى مواصلة نضالهم للحفاظ على هويتهم الفلسطينية العربية.