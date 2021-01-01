نقابة الصحفيين وسلطة النقد تنظمان دورة للصحفيين في غزة

غزة / سما /

نظمت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية" في مدينة غزة.

وحضر الدورة، التي عُقدت في مقر سلطة النقد،21 صحفيا من مختلف وسائل الاعلام المحلية.

واستمرت الدورة ليوم واحد وحاضر فيها المشرف الإقليمي على دائرة الرقابة والتفتيش في قطاع غزة الدكتور رأفت الأعرج.

وقال الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في كلمة الاختتام إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة بالتعاون مع سلطة النقد لرفع كفاءة الصحفيين في الشأن الاقتصادي والمالي، معربا عن تقدير نقيب الصحفيين أ. ناصر ابو بكر لدور سلطة النقد لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية في الشأن الاقتصادي في المحافظات الشمالية والجنوبية علي حد سواء .

وأشار الاسطل أن هذه الدورة ليست الأولى وهي واحدة من سلسلة دورات تنظمها النقابة بالتعاون مع سلطة النقد في المحافظات الجنوبية والشمالية، وسيعمل الجانبان على عقد دورات أخرى في المجال الاقتصادي مع سلطة النقد .

وشدد الاسطل أن نقابة الصحفيين لا تقبل تمويل خارجي مشروط وستبقى نقابة وطنية بامتياز وان تمويلها ذاتي ومن المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشريكة .

وشكر الاسطل سلطة النقد على عقد الدورات واستضافتها وعلى جهودهم في تعزيز كفاءة الصحفيين في المجال الاقتصادي.

من جانبه اكد رئيس قسم العلاقات العامة في سلطة النقد، محمد العجلة، ان سلطة النقد حريصة على تعزيز المهارة النقدية والمالية للصحفيين.

وأشار العجلة أن سلطة النقد بصدد عقد دورات أخرى لتعزيز الصحافة الاقتصادية المتخصصة للصحفيين.

وشارك في اختتام الدورة من نقابة الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل وعلا كساب وعاهد فروانة وطارق ابو غزالة ووسام زغبر اعضاء الأمانة العامة للنقابة، ولؤي الغول مدير النقابة.