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زراعة غزة: اعفاء المزارعين والمربين من رسوم المعاملات

الخميس 30 ديسمبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: اعفاء المزارعين والمربين من رسوم المعاملات



غزة / سما /

اعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، عن إعفاء المزارعين والمربين، من رسوم بعض معاملاتها.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه سيستفيد المزارعين والمربين من هذه الإعفاءات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار.

وجاء القرار لصالح المزارعين والمربين ضمن قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلسلتها الاسبوعية المنعقدة بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢١.

وتتضمن إعفاءات المعاملات المذكورة للمزارعين والمرببن، الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية، والفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية للمزارعين فقط، وترخيص مزارع الدواجن، وتحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه حرصًا على صحة المجتمع، والتحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.

وقالت الوزارة، إن قرار الإعفاء يأتي للوقوف إلى جانب العاملين في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، من أجل اسنادهم ودعمهم لمواصلة أعمالهم.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة

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