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إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الـ57 في سلفيت

الخميس 30 ديسمبر 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الـ57 في سلفيت



سلفيت /سما/

أحيت جماهير شعبنا في محافظة سلفيت، اليوم الخميس، الذكرى الـ57 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والثورة الفلسطينية، بمسيرة جابت شوارع المدينة، تلاها إيقاد شعلة الانطلاقة.

ونقل محافظ سلفيت عبد الله كميل تحيات الرئيس محمود عباس لأبناء محافظة سلفيت بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحلول العام الجديد، مؤكداً أن “فتح” وجدت لتبقى وتنتصر.

وبين كميل أنه “عندما نحتفي بحركة فتح نستذكر الأبطال وعلى رأسهم الشهيد المؤسس ياسر عرفات، ونستذكر أسرانا الصامدين في سجون الاحتلال، وكل مناضل مؤمن بحتمية النصر بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد إن حركة فتح قادت العمل النضالي منذ العام 1965، مؤكداً أن المعركة مع الاحتلال والمستوطنين مُستمرة ومتجددة وحركة فتح تخوض هذه المعركة من أجل القدس والمقدسات وكرامة المواطن الفلسطيني.

وأضاف: “المشهد اكتمل بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى وكافة المناضلين بمهرجان ايقاد شعلة الانطلاقة”.

#محافظة سلفيت #الشعب الفلسطيني #حركة فتح

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