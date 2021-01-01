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إصابة خطيرة لطفل دهسته سيارة بالنقب

الخميس 30 ديسمبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لطفل دهسته سيارة بالنقب



القدس المحتلة / سما /

اصيب طفل بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة “نجمة داود الحمراء” الطبية أن “مركز الاستعلامات في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 14:41، عن طفل أصيب من جراء دهسه من قبل سيارة، على ما يبدو، وأُحضر إلى نقطة التقاء مع طاقم ‘نجمة داود الحمراء’ على شارع 25 في مفرق شقيب السلام”.

وأضاف أن “مسعفين ومضمدين من ‘نجمة داود الحمراء’ قدموا العلاجات الأولية للطفل، وعمره نحو عام، ونقلوه إلى مستشفى ‘سوروكا’ في مدينة بئر السبع، وهو بحالة خطيرة بالرأس”.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للشرطة الاسرائيلية، فإن الطفل تعرض لإصابة من قبل سيارة قادها أحد أبناء العائلة.

#اصابة طفل #حادث دهس

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