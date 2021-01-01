القدس: مخابرات الاحتلال تستدعي عددا من قيادات فتح للتحقيق

القدس المحتلة / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من قيادات إقليم حركة “فتح” في القدس للتحقيق.

واستدعت مخابرات الاحتلال أمين سر اقليم القدس شادي مطور، وعضو قيادة الإقليم إياد بشير، وعضو قيادة الشبيبة الفتحاوية فادي مطور للتحقيق، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

اقتحمت مخابرات الاحتلال منزل عضو قيادة إقليم القدس عاهد الرشق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأجرت تفتيشا دقيقا فيه.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت أمس الأربعاء، أمين سر حركة “فتح” في القدس شادي مطور وسلمته قرارا عسكريا يحذره من تنظيم أية فعالية في ذكرى انطلاقه حركة “فتح”، باعتبارها حركة “إرهابية”.